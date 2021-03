Les gagnants de l’exposition des affiches sociétales en Graphisme

Le programme Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup a dévoilé dernièrement les votes du public de l’exposition d’affiches sociétales conçues par ses finissants. L’exposition, toujours très attendue, a comme objectif de sensibiliser le public à différentes problématiques sociétales.

Réalisées dans le cadre du cours Publicité 3 : la stratégie enseigné par Emmanuelle Garnaud, les affiches sont le résultat d'une recherche et d'une réflexion approfondies où les étudiants devaient développer un concept de manière à communiquer efficacement un message sur un sujet actuel de la société. L'enseignant en français, Benoit Dumais, a collaboré au projet en conseillant les étudiants sur leurs idées de slogans.

Les gagnants de l’édition 2021 sont : Arthur Leduc (or), Anaïs Monsimert (argent), Justine Guay (bronze, ex æquo) et Yann Le Bec (bronze, ex æquo).