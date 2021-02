Spectacle gratuit de David Marin au Centre Culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles collaborera avec l’artiste David Marin et Simone Records pour un projet d’enregistrement de balado sous forme d’émission radio ainsi que la diffusion d’un spectacle offert gratuitement à la population le mercredi 10 mars.

Entouré de ses quatre musiciens, David Marin s'amuse au clavier dans un univers jazzy et rythmé. À la fois chanteur et animateur radio, il combine les mondes de la chanson et de la radio dans son spectacle. Intitulé Radio-Compost, la formule est idéale pour enlacer la poésie intelligente et sensible de l'artiste, toujours teintée d'humour et de beaucoup de dérision. L’auteur-compositeur-interprète amènera les spectateurs dans son univers et les guidera dans un rôle participatif et interactif. Le spectacle sera enregistré pour diffusion ultérieure dans un balado.

Quelques jours avant la performance devant public, David et ses musiciens travailleront sur l’enregistrement de cinq émissions se situant entre une expérience radio de variété et « lespectacle pour emporter».

Ce projet émane d’un désir de rejoindre un public autrement que par la scène et touchera des thèmes tels que l’amour, l’actualité, la santé mentale, les médias et le voyage. Le groupe souhaite créer un balado qui porte à rire comme à réfléchir et duquel il est impossible de décrocher.

«Les interactions avec le public vont faire partie de la création et de l’enregistrement. C’est un autre angle de notre mandat de diffusion», a commenté la porte-parole de Rivière-du-Loup en spectacles, Laura Chénard.

Le spectacle est présenté en respect des normes sanitaires et de distanciation physique en vigueur, ce qui réduit le nombre de places de la salle Alphonse-Desjardins, à 250 personnes au maximum. La réservation se fait via le site internet au rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre Culturel Berger.