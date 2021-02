Table ronde sur les enjeux de la transmission des cultures autochtones

Traditionnellement, le festival Vues dans la tête de… se termine par un long métrage documentaire. La tête d’affiche Jeanne Leblanc a souhaité programmer le film «Je m’appelle humain» et inviter sa réalisatrice, Kim O'Bomsawin. Une table ronde portant sur les enjeux de la transmission des cultures autochtones ouverte à tous sera présentée le 7 février à 16 h.

L’idée de transformer l'habituelle discussion avec le public après la séance vers une table ronde qui ouvrirait un dialogue sur les enjeux évoqués par le film, avec des membres du la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, (dont Rivière-du-Loup se trouve sur le territoire ancestral), a fait son chemin.

La réalisatrice Kim O'Bomsawin dialoguera avec Edith Bélanger et Dave Jenniss à propos des enjeux de la transmission des cultures autochtones. L'organisation a souhaité ouvrir la diffusion de cette table ronde à tous gratuitement le 7 février prochain à 16 h. Le lien pour participer gratuitement se trouve sur la page Facebook de Vues dans la tête de… et de son site vuesrdl.com.

INTERVENANTS

Kim O'Bomsawin est cinéaste-documentariste. D’origine abénakise, elle a travaillé à de nombreuses productions pour différents diffuseurs. Faire découvrir l’univers des Premiers Peuples est ce qui motive sa démarche. Son dernier documentaire Je m’appelle humain est un bijou de portrait sensible et poétique de Josephine Bacon en même temps qu’il soulève des enjeux de transmission culturelle des cultures autochtones.

Edith Bélanger est membre de la Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk de Cacouna au Québec. Elle demeure présentement dans les Laurentides et travaille en tant que consultante au sein de l’équipe des revendications et négociations pour sa communauté en plus de piloter différents projets culturels tels que le développement d’outils de réappropriation de la langue Wolastoqey, qu’elle-même est en de se réapproprier.

Dave Jenniss est né d’un père autochtone de la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et d’une mère Québécoise. Il est directeur artistique des Productions Ondinnok de Montréal depuis 2017. Il travaille présentement à l’écriture de son premier long métrage, Mekatek et de son premier roman, intitulé L’homme-coureur.