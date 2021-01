Une édition virtuelle pour le 26e Concours intercollégial de sculpture sur neige

En raison des dernières annonces gouvernementales et du contexte actuel, le comité organisateur de la 26e édition du Concours intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup annonce que l’évènement se tiendra de façon 100 % virtuelle exceptionnellement cette année.

Les équipes de partout au Québec ont été appelées à exploiter leurs talents créatifs différemment. Les étudiants ont construit des maquettes qu’ils auraient normalement reproduites sur des blocs de neige géants. Toutefois, en raison de la situation actuelle, il ne sera pas possible de compléter cette dernière étape. Dans les prochains jours, les maquettes arriveront au Cégep de Rivière-du-Loup et elles seront évaluées par un jury composé de deux artistes du domaine des arts visuels et d’une personnalité de la région. Le public sera aussi invité à voter pour sa maquette coup de cœur.

Les projets gagnants seront annoncés le 3 février prochain. Trois bourses sont à l’enjeu : un premier prix de 500 $ ainsi que les deuxième et troisième prix de 350 $ et de 150 $. Le Concours est un évènement hivernal de nature artistique qui est fortement apprécié et couru par les familles et la population de la région de Rivière-du-Loup. Le comité organisateur souhaite évidemment un retour sur la rue Lafontaine pour l’édition 2022.

Depuis 1995, le Concours intercollégial de sculpture sur neige du Cégep de Rivière-du-Loup invite des équipes collégiales de partout au Québec à faire travailler leur imagination et leur talent, l’espace d’une fin de semaine à Rivière-du-Loup.