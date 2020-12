Le Carrousel international du film de Rimouski lance un appel à scénarios

Le Carrousel international du film de Rimouski lance un appel aux scénaristes de la relève pour sa prochaine résidence créative qui se tiendra du 20 au 28 mars, lors de la 38e édition du festival.

Pour cette résidence de scénarisation, le Carrousel international du film de Rimouski recherche des scénarios d'oeuvres audiovisuelles jeunesses (courts métrages, longs métrages, webséries, fictions, documentaires, animations...) s’adressant à un public de 4 à 35 ans, rédigés en langue française et d’artistes résidant au Québec. Les personnes intéressées devront être disponibles du 20 au 28 mars inclusivement afin de participer à toutes les activités.

Les scénaristes des projets sélectionnés seront plongés durant toute la semaine en pleine nature dans le cadre inspirant de la maison des stagiaires des Jardins de Métis. Durant leur processus d’écriture, ils seront accompagnés par un mentor scénariste professionnel.

Le déroulement de l’activité pourrait être adapté au format virtuel selon les mesures suggérées par la Santé publique.

L’équipe du Carrousel souhaite créer des espaces de rencontre et de développement pour les artistes de l’industrie du cinéma et de la télévision jeunesse. C’est pourquoi durant cette semaine seront également au programme des ateliers et des discussions avec des professionnels de l’audiovisuel.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 janvier 2021. Pour soumettre un scénario, il suffit de compléter ce formulaire : https://form.zonefestival.com/?k=carrousel_x2

Le Carrousel international du film de Rimouski a pour mission de promouvoir la jeunesse par l’image en mouvement comme forme d’art, d’outil d’éducation et de moyen d’expression.