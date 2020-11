Le «Premier Regard» musical de Yoann Guay

Après être passé par les concours The Voice, Le Tremplin de Dégelis et Cégep en spectacles, l’auteur-compositeur-interprète Yoann Guay, originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux, lance son tout premier album intitulé «Premier Regard» le 27 novembre.

Le Yoann de 17 ans qui s’était fait remarquer en France en 2017 pour sa voix grave semblable à celle de Johnny Cash a parcouru bien du chemin depuis son passage à The Voice. «Tout est allé quand même vite, j’ai fait des apprentissages en deuxième vitesse. J’ai bénéficié de plusieurs opportunités pour me développer musicalement et je pense que ça parait dans mon écriture. Mon album parle généralement d’amour, j’ai encore une certaine naïveté et une curiosité reliée à cela. Je suis conscient que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre», explique Yoann Guay.

L’entièreté du projet a été réalisé au Rainbow Submarine de Rivière-du-Loup, avec le soutien de Mathieu (Stellaire) Boucher. «J’ai composé la base des chansons à la guitare et à la voix, et Mathieu ajoutait les instruments, des fois on changeait le tempo. Il m’a aidé à amener mes chansons à leur apogée», ajoute l’artiste. Quatre extraits de son album «Premier Regard» sont d’ailleurs déjà disponibles en ligne sur les réseaux sociaux.

Yoann Guay compte parmi ses influences musicales Johnny Cash (bien entendu), CCR, Elvis Presley et il dit apprécier particulièrement la musique de John Mayer. «Certaines chansons de mon album avaient été enregistrées il y a environ un an, avant la pandémie. On a décidé de les réenregistrer parce que ma voix avait trop changé. J’ai travaillé pour apprendre à chanter plus aigu selon mon registre. C’est un outil de plus qui amène une couleur différente et une autre facette à ma voix. C’est certain que ma force reste toujours les basses», ajoute l’auteur-compositeur-interprète.

Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas limité à la musique country pour son premier album, il a aussi exploré le blues, le rock, le folk et le rock and roll.

Yoann Guay souhaite s’inscrire au programme Musique Jazz-Pop du Cégep de Rimouski. Malheureusement, les admissions ont été suspendues cette année. En attendant, il suit ses cours de base au Cégep de Rimouski tout en passant du temps dans son studio afin de composer. Il est possible de précommander l’album de Yoann Guay en envoyant un courriel à cette adresse : [email protected]l.com.