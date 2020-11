Québec appuie le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants

Par l’entremise du Programme d’aide à l’entrepreneuriat, le gouvernement du Québec a attribué le 18 novembre une somme non remboursable de 440 000 $ au Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) pour soutenir un projet évalué à 700 000 $.

Cette contribution financière permettra au regroupement de préparer et d’offrir une gamme de services de marketing, de promotion et de comptabilité abordables pour aider les petits organismes du milieu des festivals à faire face au contexte économique actuel.

Parmi les membres de REFRAIN, on retrouve le festival Le Tremplin de Dégelis. La coordonnatrice de cet évènement, Chantal St-Laurent, voit ce regroupement d’un très bon œil. Les rencontres virtuelles entre les responsables des différents festivals leur permet d’échanger et de partager leur expérience. «C’est vraiment un lieu d’échange, de collaboration et d’information. C’est rassurant de savoir qu’on partage le même langage et qu’on peut s’aider pour les programmes de subvention par exemple. Ça nous donne la motivation de continuer à trouver des solutions malgré la pandémie. On voit que tout le monde travaille fort pour s’en aller dans la même direction», explique Mme St-Laurent.

Le REFRAIN, qui compte près de 80 membres, centralisera ses services administratifs essentiels et les offrira à moindre cout. Cela donnera la chance aux organisateurs de festivals de concentrer leurs efforts sur le maintien de leurs évènements.

«Au Québec, il existe une grande variété de festivals et chacun d’entre eux mérite d’être connu. Une initiative comme celle du REFRAIN va permettre aux organismes de toute taille de se rassembler, de mettre en lumière le talent québécois et de créer des emplois. C’est d’autant plus nécessaire avec la pandémie, qui rend plus vulnérable ce secteur d’activité. Je suis heureuse de soutenir ces entrepreneurs : ils représentent des acteurs de premier plan dans le développement économique de toutes les régions du Québec», a commenté Marie-Eve Proulx.

Formé en avril 2020, le REFRAIN a pour mission de rassembler les intervenants socioéconomiques et de valoriser les organismes à but non lucratif qui organisent des festivals et des évènements publics en tant qu’acteurs incontournables du développement économique régional. Parmi les membres du REFRAIN dans la région, on retrouve notamment le Tremplin de Dégelis, les Concerts aux Iles du Bic et le Festi Jazz de Rimouski.