Un premier mini-album pour Rosalie Finther

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Rivière-du-Loup, Rosalie (Finther) Filion-Thériault, a lancé le 13 novembre un mini-album de huit chansons intitulé «Karma», un projet qui reflète son parcours des cinq dernières années à Montréal.

Après avoir vécu l’aventure Mixmania 3 en 2012 et terminé ses études secondaires, Rosalie Finther a quitté Rivière-du-Loup pour s’installer à Montréal. Elle a étudié en communications en mode, en gardant toujours contact avec le monde de la musique.

«Ça fait un an et demi que je travaille sur ce projet. Je savais que je voulais sortir un album de musique, mais je ne savais pas comment. Petit à petit, j’ai rencontré des gens dans le domaine et nous avons connecté. J’ai lancé une chanson ‘’Plus loin’’, qui a très bien fonctionné. Je savais que je voulais faire de la musique, mais il fallait que je trouve les bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons et qui croient au projet à 100%», explique-t-elle. Il faut dire que Rosalie a parcouru beaucoup de chemin depuis sa participation à Mixmania 3, alors qu’elle était âgée de 15 ans. «C’est une aventure qui a duré environ trois ans, avec les tournées, j’ai adoré ça, ç’a duré la moitié de mon secondaire, mais j’ai vieilli depuis ce temps et c’est ce que j’ai envie de montrer», ajoute-t-elle.

L’artiste a elle-même financé cet album. «Karma» est en quelque sorte le résumé de ses dernières années à Montréal et à travers ses chansons aux sonorités pop et électro, elle partage sa vision de la vie. «J’en ai vu de toutes les couleurs, j’ai vraiment appris à évoluer et à devenir une femme. Je voulais parler du sens de la vie. Je crois que quand tu es une bonne personne avec de bonnes intentions, ça te revient».

Rosalie Finther a collaboré avec Émmanuel Travis pour la chanson «Plus loin», Raphaël Roberge pour sa pièce «Game Over» et elle s’est aussi entourée du réalisateur Sonny Black (Corneille, K. Maro), et des DJ Kylian Mash et MMYBEATS. Déjà, le premier extrait de son nouvel album, «Plus loin», a été sélectionné dans une liste d’écoute de l’ADISQ et a joué dans plus de 80 radios dans la province.