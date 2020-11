Nouveau concept d’ateliers de création au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent annonce le retour des ateliers de création Servlinks dans un tout nouveau concept adapté à la situation sanitaire. Grâce à des trousses comprenant les instructions et tout le matériel nécessaire, les enfants âgés de 5 à 12 ans pourront réaliser les ateliers du projet «Un musée à ma fenêtre» en mode autonome à la maison.

À chaque mois, de novembre jusqu’à avril, un nouvel atelier sera disponible, pour un total de six ateliers. Ceux-ci seront élaborés à partir des œuvres de l’exposition Confluences, présentée jusqu’au 10 janvier dans la salle Premier Tech du Musée et déclinée sous forme d’exposition virtuelle au mbsl.qc.ca. Le thème et les objectifs d’apprentissage seront différents à chaque atelier.

Les participants seront appelés à utiliser une fenêtre de leur domicile comme espace de création et d’exposition. Le Musée également les familles participantes à photographier les créations et à les partager sur sa page Facebook, ou par courriel au [email protected]

La première trousse sera disponible au Musée du Bas-Saint-Laurent, dès le 16 novembre prochain. Le nombre de trousses étant limité, il est donc nécessaire de réserver en téléphonant au 418-862-7547, poste 1000.