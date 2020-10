Une nouvelle présidence pour la Corporation de Rivière-du-Loup en spectacles

La direction de Rivière-du-Loup en spectacles annonce la nomination de la nouvelle présidente de son conseil d’administration, Valérie Lavoie. Administratrice depuis 2017, Mme Lavoie prend désormais la place laissée par le départ de Christian Pomerleau.

Femme brillante et engagée dans sa communauté, Mme Lavoie rayonne au sein de la collectivité des entrepreneures de Rivière-du-Loup en tant que propriétaire de la Librairie du Portage. Forte de cinq ans d’expérience dans le domaine littéraire, elle a également travaillé pendant six ans à la Salle Albert-Rousseau à Québec en tant que directrice des ventes et du marketing. Elle a su se démarquer par ce cheminement dans le milieu culturel ainsi que par sa personnalité, et saura certainement en faire profiter l’organisation. «Je suis très heureuse de prendre la présidence de Rivière-du-Loup en spectacles, c’est un défi qui m’anime. J’aime le milieu culturel et je trouve que nous sommes choyés à Rivière-du-Loup d’avoir une salle comme le Centre Culturel Berger. De plus, je sais que je pourrai compter sur une solide équipe en place», témoigne la nouvelle présidente.

Toute l’équipe de l’organisation lui souhaite la bienvenue et tient à remercier M. Pomerleau pour son travail remarquable et son leadership engagé au sein du Conseil d’administration pendant les sept dernières années. Il a mené et contribué au succès de Rivière-du-Loup en spectacles et nous lui souhaitons le plus grand bonheur pour ses projets futurs.