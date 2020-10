Sondage sur l’offre culturelle régionale dans la région de Rivière-du-Loup

Dans le cadre du renouvèlement de l’Entente de développement culturel, la Ville et la MRC de Rivière-du-Loup s’associent afin de sonder la population sur les enjeux culturels à prioriser pour les trois prochaines années.

D’ici le 31 octobre, les citoyens sont conviés à répondre au sondage en ligne, disponible au VilleRDL.ca/sondages. Ils pourront ainsi faire part de leurs attentes sur les actions ou projets à prioriser dans le secteur culturel au cours des prochaines années et transmettre leur appréciation générale de l’offre actuellement disponible sur le territoire.

Habituellement, le Forum se tenait aux deux ans lors d’une grande rencontre réunissant principalement les acteurs du milieu. La situation actuelle commandant de repenser la formule, les organisateurs en ont profité pour élargir l’éventail de répondants et lancer un appel à l’ensemble des citoyens de la Ville et de la MRC de Rivière-du-Loup. C’est donc pour chacun une occasion d’influencer directement les actions à venir, en plus de courir la chance de remporter l’un des prix de participation en jeu.

Les résultats de la consultation en ligne alimenteront le nouveau plan d’action pour le renouvèlement de l’entente culturelle liant la Ville et la MRC au ministère de la Culture et des Communications, pour les années 2021 à 2023. Que ce soit dans le secteur des arts de la scène, des arts visuels, du patrimoine et des savoir-faire, des arts médiatiques ou du secteur littéraire, les participants sont invités à partager leur vision et leurs préoccupations afin de favoriser la pérennité et la créativité dans notre milieu.