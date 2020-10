«On va prouver que le théâtre, ça ne meurt jamais» - Denis Bouchard

Voir la galerie de photos

Le comédien et metteur en scène Denis Bouchard présentera une lecture théâtrale de sa pièce Bang Déconfiné le vendredi 2 octobre à 20h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Le public sera entrainé dans une histoire digne d’un roman policier comique, où les 14 personnages sont incarnés par l’acteur, seul sur scène.

Charles, le protagoniste, tentera de reconstituer sa soirée. «Il se réveille, couché dans son sofa avec son manteau, sa chemise est en sang et il ne sait pas pourquoi. Il va essayer de comprendre ce qui s’est passé la veille, mais il n’en a aucun souvenir», résume le comédien Denis Bouchard. Le personnage principal vit dans son appartement sans avoir besoin de sortir. Avec ses télévisions et des ordinateurs, il peut communiquer avec sa mère dans une résidence, son frère qui est en bateau dans le Sud et avec sa fille à Amsterdam. Charles tentera de refaire le fil des évènements pour comprendre ce qui a bien pu se passer.

Les derniers mois ont été chamboulés pour le comédien Denis Bouchard, puisque plutôt que de présenter cette lecture théâtrale, il devait partir en tournée avec la pièce le Dernier Sacrement. Tout a finalement été retardé d’un an.

Il a ainsi décidé de remettre au gout du jour la pièce qu’il avait écrite en 2005, Bang Déconfiné, afin de la présenter sur la scène devant public, et ce malgré la pandémie. Denis Bouchard invite les spectateurs à venir rire, se divertir et prouver que «le théâtre, ça ne meurt jamais».

La lecture théâtrale sera présentée devant un maximum de 250 spectateurs au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, dans le respect des mesures sanitaires de la santé publique et de la distanciation physique.