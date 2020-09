Soraïda Caron finaliste du prix Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Bas-Saint-Laurent ont dévoilé les finalistes du prix d’Artiste de l’année 2020. Il s’agit de Soraïda Caron de la MRC des Basques en danse, de Cédric Landry de la MRC de Rimouski-Neigette en théâtre et de Laurence Veilleux de la MRC de Rimouski-Neigette en poésie.

Le lauréat sera dévoilé le 2 octobre prochain lors de la remise de prix virtuelle qui suivra l’assemblée générale annuelle de Culture Bas-Saint-Laurent. Le prix est assorti cette année d’un montant de 10 000 $, soit le double du montant qui prévalait auparavant. Cette hausse reflète la volonté du Conseil d’offrir un soutien tangible à la carrière de ceux et celles qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité culturelle de leur région, par leur travail et leur talent. De plus, CBSL offrira au ou à la lauréate une œuvre originale de l’artiste sculptrice Ito Laïla Le François.

Diplômée d’un baccalauréat en danse contemporaine - profil interprétation à l’Université du Québec à Montréal, Soraïda Caron fonde à Trois-Pistoles en 2015 la compagnie Mars elle danse Elle œuvre dans la région comme enseignante, interprète et chorégraphe depuis 12 ans. Depuis 2018, elle organise à Trois-Pistoles l’évènement le Marathon de la création qui offre des résidences de création à des artistes professionnels de toutes les disciplines. Soraïda Caron travaille présentement sur sa nouvelle création, Élégante Chair, en collaboration avec l’artiste Ito Laïla Le François. L’œuvre sera présentée au Centre d’art de Kamouraska en mars 2021.

Cédric Landry est un homme de théâtre et un conteur originaire des Îles-de-la-Madeleine. Il réside toutefois au Bas-Saint-Laurent depuis de nombreuses années. Son premier spectacle de conte, «Sur la piste à Avila», est récipiendaire du Prix Contact Ontarois et du Prix Radarts/Rideau. Cédric Landry est également l’auteur de plusieurs pièces de théâtre publiées chez Dramaturges Éditeurs dont Pierre-Luc à Isaac à Jos, qui a été nominé pour le Prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte dramatique. M. Landry a aussi réalisé la série documentaire Capitaines des hauts-fonds diffusée à Ici Explora, Ici Radio-Canada et TV5 monde.

Native de la Beauce, mais établie au Bas-Saint-Laurent depuis 2011, Laurence Veilleux est une jeune auteure prolifique. Elle a déjà publié trois recueils de poésie : Chasse aux corneilles (2014), Amélia (2016), finaliste au prix Émile-Nelligan 2016 et lauréat du prix Félix-Leclerc 2017 et Elle des chambres (Prix Émile-Nelligan en 2019 et Prix CoPo des lycéens en 2019). Tous ces ouvrages sont parus aux éditions Poètes de brousse. Elle a été rédactrice adjointe du cahier Champ libre du journal indépendant Le Mouton Noir et est actuellement libraire à Rimouski.