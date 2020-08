Un Rendez-vous des Grandes Gueules hors-série et déconstruit

Les organisateurs du traditionnel Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles ont concocté aux amateurs de contes et de récits de la francophonie un évènement hors-série: une édition pirate. Le festival se déroulera en deux temps, du 9 au 13 septembre, puis du 8 au 11 octobre avec une formule complètement renouvelée.

Le fondateur de l’évènement, Maurice Vaney et la directrice de l’organisme Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, Gabrielle Ayotte Garneau, ont laissé libre cours à leur créativité afin de trouver de nouvelles façons d’adapter ce rendez-vous du conte qui devait célébrer son 24e anniversaire cette année.

«Nous sommes très chanceux puisque nos partenaires ont répondu présent. Nos revenus autonomes de vente de billets seront à la baisse. Nous avons lancé des idées un peu folles et elles se sont presque toutes réalisées. On sort des sentiers battus», explique Mme Ayotte Garneau.

Ainsi, les organisateurs ont misé sur des évènements en plein air, des randonnées contées, des balades en kayak et des «shows cachés» pour tenir les spectateurs en haleine. «On demande aux gens de venir nous voir, à moins que la température ne soit terrible. On a bon espoir que les dieux du conte soient de notre côté encore cette année», ajoute M. Vaney.

Le Rendez-vous des Grandes Gueules débutera par ailleurs lors de la dernière soirée Vents de paroles le mercredi 9 septembre au parc de l’église de Trois-Pistoles avec les conteurs Mathieu Barrette, Stéphanie Pelletier et Sébastien Thériault.

Le succès de l’évènement estival Vent de paroles dans le cadre de la programmation le Vent gourmand et les Espaces virevent a sans aucun doute conforté les choix des organisateurs du Rendez-vous des Grandes Gueules. «Nos attentes ont été dépassées. On revoit chaque semaine les mêmes visages et de nouveaux s’ajoutent. On s’en est inspiré pour élaborer notre programmation», ajoute Maurice Vaney.

Pour les shows cachés, le lieu de ces spectacles sera dévoilé sur les réseaux sociaux le jour même et différents indices seront dissimulés à la manière d’une chasse au trésor afin permettre au public de trouver le nom des artistes participants. Deux d’entre eux sont prévus le samedi 12 septembre, un le dimanche 13 septembre, deux le 10 octobre et deux le 11 octobre.

Trois sorties de kayak contées sur le fleuve Saint-Laurent seront effectuées en partenariat avec la Coop Kayak des Îles les 11, 12 et 13 septembre au 60, rue du Parc à Trois-Pistoles. Les places sont limitées. La classique Veillée du conte aura toujours lieu à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles le 12 septembre à 20 h à la Forge à Bérubé, avec Elise Argouac’h, Patrick Dubois, Stéphane Maddix-Albert, Renée Robitaille, Kathia Rock et Alexis Roy. Le volet de septembre se terminera le 13 septembre à 20 h avec le spectacle d’Alexis Roy «Les Gitans de fond de rang» à la Forge à Bérubé. À noter que cette salle peut maintenant accueillir un maximum de 30 spectateurs.

La deuxième partie de cet évènement pirate commencera le jeudi 8 octobre avec le lancement du livre «La ruée vers l’autre. Histoires de traversée» de la maison d’édition Planète rebelle et d’une balado en collaboration avec La Quadrature au quai de Trois-Pistoles à 17 h. La soirée se poursuivra avec des contes pirates à 20 h dans la cour de la «Capitainerie», soit le Caveau des Trois-Pistoles avec Patrick Courtois, Danielle Godin, Marcel Méthot, Steven Slab et Yolaine. Le samedi 10 octobre se déroulera une balade toponymique avec Marilie Bilodeau qui fera connaitre l’histoire de la ville de Trois-Pistoles à travers les noms de rues. Le départ aura lieu dans le parc de l’église à 10 h. Même une pandémie ne pouvait annuler le traditionnel concours national de la plus grande menterie à 11 h le dimanche 11 octobre dans la cour du Caveau. Cette présentation particulière du Rendez-vous des Grandes Gueules se terminera avec le Cabaret Mille sabords à 20 h le 11 octobre avec les conteurs Patrick Courtois, Alexandre Gauthier, Carine Kasparian, Mafane, Nicolas Rochette et Yolaine à la Forge à Bérubé. L’évènement conserve son volet du Festival s’épivarde pour aller porter la parole conteuse ailleurs au Bas-Saint-Laurent à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Clément, Saint-Cyprien, Mont-Joli et Métis-sur-mer.

Pour connaitre les détails de la programmation et réserver de billets : compagnonspatrimoine.com. Les points de vente sont situés à Trois-Pistoles (Dépanneur Guérette), Rivière-du-Loup (Librairie J.A. Boucher) et Rimouski (Librairie L’Alphabet).