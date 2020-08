Five Roses en studio à Nashville

Voir la galerie de photos

Après avoir lancé un premier EP de cinq chansons country en aout 2018, le duo Five Roses formé de Jade-Savannah Godin, originaire de Saint-Antonin et de Zachary Ouimet de Montréal, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Entre le 5 et le 16 aout, les deux artistes ont passé leur temps en studio d’enregistrement Vibe Recordings à Nashville, lieu réputé de l’industrie du disque et de la musique country aux États-Unis.

«Mon père aime le country, j’en ai écouté toute mon enfance, ma chanteuse préférée était Shania Twain. De son côté, Zach avait un groupe punk rock, mais chaque fois qu’il composait une chanson, un côté country ressortait toujours. C’est le style de musique qui nous rejoignait tous les deux», explique Jade-Savannah Godin. La COVID-19 a mis sur pause les plans de spectacles qu’ils s’étaient fixés cet été. La majorité de leurs prestations ont été reportées à l’an prochain, ce qui leur a laissé du temps pour travailler sur du nouveau matériel.

C’était une troisième visite à Nashville pour le duo, mais leur toute première session d’enregistrement dans ce berceau de la musique country. Leur dernier voyage a su les convaincre d’y enregistrer leur deuxième album. «À chaque fois qu’on vient ici, c’est complètement fou, on dirait que peu importe où on se rend dans la ville, les gens font de la musique. On commandait au restaurant et la serveuse nous a dit qu’elle était aussi agente d’artistes. Il y a un bassin de gens qui partagent la même passion, c’est inspirant», raconte Jade-Savannah Godin.

Elle souhaite que le projet Five Roses, qu’elle partage avec Zachary Ouimet, leur permette de vivre de leur musique, et à plus long terme de percer à l’international avec leurs compositions en anglais. La présence du groupe Five Roses a d’ailleurs été confirmée à l’évènement Zone Country, qui aura lieu en aout 2021 à Rivière-du-Loup.

La chanson «Ain't No One Like You» parue sur le premier album de Five Roses en 2018 compte plus de 322 000 écoutes jusqu'à maintenant sur la plateforme Spotify. En mars dernier, Five Roses a publié un nouveau vidéoclip pour sa chanson «Heartbreak Anytime». On peut y entendre Jade-Savannah Godin en tant que chanteuse principale et Zachary Ouimet (voir la vidéo plus haut).