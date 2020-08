De nouvelles initiatives communautaires uniques à Saint-Clément

Le vendredi 7 aout dernier avait lieu le tout premier Cinéparc à pied, à vélo à Saint-Clément. Une première expérience de projection cinématographique en plein-air, sous le ciel étoilé du Haut-Pays de la MRC des Basques.

Pour l’occasion, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies à la patinoire municipale afin de se plonger dans l’univers du Parc jurassique. Dans une ambiance festive et familiale, les citoyens se sont réunis amicalement tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur autour d’une projection sur écran géant.

Cette rencontre ayant été un succès résonnant d’un bout à l’autre de la municipalité, de nouvelles projections sont attendues dans les semaines à venir, tant que le temps le permettra. Le 21 aout prochain aura lieu la diffusion du film «En avant» des studios d’animation Disney Pixar.

Les évènements sont accessibles à contribution volontaire et sont gratuits pour les enfants de 5 ans et moins. Chaque contribution comprend un petit popcorn maison et un jus.

Ces évènements se déploient dans le cadre de la reprise graduelle des activités communautaires et sociales à Saint-Clément. Sont notamment attendues dans les prochaines semaines : une activité familiale de soccer ce dimanche 15 aout dès 11 h, une nouvelle projection cinéma en plein-air le 21 aout dès 8 h, une grande Fête des récoltes le samedi 19 aout, sans oublier la traditionnelle journée de randonnée de l’Automne à Grands Pas du 4 octobre prochain.