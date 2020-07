Piquenique musical en compagnie de Yoann Guay à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, présentera son deuxième piquenique musical gratuit de la saison estivale le samedi 1er aout à midi, mettant en vedette l’artiste Yoann Guay, originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Lauréat du prix Québec Issime lors des finales de Cégep en spectacle 2019, Yoann a aussi participé à The Voice en France en 2017. Âgé de 20 ans, ses influences sont celles de Johnny Cash, CCR, Elvis Presley, Joe Dassin et bien d’autres. Il travaille présentement sur son premier album et étudiera en musique à Rimouski à l’automne 2020.

Comme dernier spectacle de la saison estivale, Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger offriront, le 15 aout, une «Prescription musicale», qui démontre toute leur complicité d’exécution afin d’apaiser les effets de la COVID-19 par une injection de mélodies classiques et jazzées d’un duo clarinette et saxophone.

Ces spectacles gratuits ont lieu sous le gazebo dans le parc de l’église de Trois-Pistoles et sont présentés dans le cadre de l’évènement Le vent gourmand et les espaces virevent. De nombreuses tables à piquenique sont disponibles sur le site. Les participants sont invités à apporter leur lunch, une couverture et une chaise. Les spectacles prévus le samedi sont remis au dimanche en cas de pluie ou annulé si la pluie est toujours au menu.