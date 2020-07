Tout culture RDL : un répertoire d’activités culturelles à Rivière-du-Loup

La corporation Patrimoine en spectacle annonce le lancement de son nouveau site d’évènements culturels : le site toutculturerdl.com réunit en un seul clin d’œil les activités culturelles disponibles à Rivière-du-Loup.

Un seul site web pour découvrir l’offre de spectacles de musique, les soirées d’improvisation, les manifestations artistiques et les expositions et être à l’affut des nouveautés de l’année.

Ayant fait leurs premières armes ensemble en publiant une programmation estivale sous la bannière de «Rivière-du-Loup en 3 actes» depuis 2013, les membres ont souhaité prendre un nouveau départ et faire le saut vers une programmation annuelle concertée.

Les partenaires de l’aventure depuis les débuts sont : la Ville de Rivière-du-Loup, Espace Centre-ville, le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Manoir seigneurial Fraser, Rivière-du-Loup en spectacles, Sparages et Tourisme Rivière-du-Loup. De nouveaux membres se joignent à eux chaque année, dont Voir à l’Est-Art contemporain et le petit dernier, le Rainbow submarine.

Simplifier la présentation de l’offre locale et se regrouper pour une meilleure promotion sont les objectifs de cette concertation au bénéfice des touristes et des citoyens. En raison de la période de pandémie, aucun dépliant n’a été produit pour l’été 2020, mais toutes les activités sont présentées sur le portail web www.toutculturerdl.com.

Circuits historiques et balados, évènements musicaux adaptés au contexte actuel, présentations en art visuel, improvisation, nouvelles expositions, centre-ville animé, parcours fantôme dans les rues du Vieux-Rivière-du-Loup, toute la programmation de l’été y est réunie déjà et les évènements s’ajouteront au fur et à mesure de leur planification.

Autre nouveauté cet été : ne manquez pas de rencontrer les guides culturels chargés de représenter le milieu et de guider les touristes et les citoyens chaque jour sur les sites d’activités. Basés au chalet de la Côte-des-Bains, ces guides répondent aux questions des visiteurs sur le «Quoi faire Rivière-du-Loup» et indiquent les meilleurs choix d’activités. Ce service est ouvert de 9 h à 16 h tous les jours jusqu’en septembre.