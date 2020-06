Une fête du Canada haute en couleur à Rivière-du-Loup

Les citoyens de Rivière-du-Loup pourront festoyer et s’offrir un moment mémorable à l’occasion de la Fête du Canada le 1er juillet à partir de 22 h, puisqu’un spectacle pyrotechnique mettra de la couleur au Parc du Campus-et-de-la-Cité à l’initiative de Rivière-du-loup en spectacles, avec le soutien du ministère du Patrimoine canadien.

Il s’agit donc du retour des feux d’artifice pour la Fête du Canada, qui avaient été délaissés au cours des dernières années au profit de spectacles musicaux de plus grande envergure. Le tout se déroulera au rythme d’une trame sonore qui sera diffusée simultanément sur les ondes de CIEL-FM 103,7. Les spectateurs seront donc invités à observer ce spectacle pyrotechnique à partir de leur résidence, leur balcon, chez des parents ou des amis qui ont une vue sur le site, tout en évitant les rassemblements.

«On voulait donner un cadeau à notre clientèle, aux citoyens de Rivière-du-Loup et des environs et amener un évènement positif dans cette période qui est plus difficile. Pendant une soirée, on pourra vivre une activité festive ensemble, dans l’optique où on ne peut pas se réunir dans une salle de spectacle fermée», explique la responsable des communications de Rivière-du-Loup en spectacles, Laura Chénard.

En cas de mauvais temps, les feux d’artifice seront remis au lendemain, soit le jeudi 2 juillet à 22 h. À noter que pour permettre un bon déroulement de cet évènement, les rues Desjardins et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville seront fermés par la Ville de Rivière-du-Loup entre les rues St-Pierre et Joly de 20 h 30 à 23 h. Les spectateurs devront éviter de se stationner trop près du site pour éviter les désagréments causés par les débris des feux d’artifice.

Les règles de distanciation physique émises par la Santé publique devront être respectées en tout temps par les spectateurs qui décideront d’assister au spectacle pyrotechnique, soit de garder une distance de deux mètres avec les autres, à moins de faire partie du même ménage, de ne pas se présenter sur les lieux si on ressent des symptômes ou si on est en attente d’un résultat. Seulement les groupes d’un maximum de 10 personnes de trois ménages différents sont permis.