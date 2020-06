Début d’un nouveau chapitre avec la réouverture des services de prêt de livres

Les bibliothèques de la région ont pris la décision de rouvrir leurs services de prêts de livres physiques. À Rivière-du-Loup, cette réouverture a eu lieu le 2 juin, à Trois-Pistoles le 9 juin et à Témiscouata-sur-le-Lac, la date officielle devrait être annoncée au cours des prochains jours.

Des mesures sanitaires supplémentaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité et la santé des usagers et des employés. À Rivière-du-Loup, l’accès à la bibliothèque se fera sur rendez-vous seulement et les lecteurs devront rester au comptoir du prêt. L’horaire des rendez-vous est fixé du lundi au vendredi entre 11 h à 18 h. Tous les retours s’effectueront par la chute à documents. Les prêts seront renouvelés jusqu’au 2 juillet inclusivement, pour les personnes qui avaient des documents en main avant la crise sanitaire. Les usagers intéressés à emprunter un livre doivent consulter le catalogue en ligne à l’adresse ibistro-rdl.reseaubiblio.ca pour choisir les documents désirés, placer leur demande par téléphone au 418 862-4252, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, par courriel à [email protected] ou encore via le formulaire web disponible dans le site Internet de la Ville. Le personnel de la bibliothèque Françoise-Bédard préparera la commande et prendra contact avec l’usager pour fixer un rendez-vous pour la cueillette. Ce dernier devra porter un couvre-visage.

TROIS-PISTOLES

À Trois-Pistoles, la réouverture de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours est prévue le 9 juin. La date officielle sera annoncée dans les jours à venir. Les usagers devront fréquenter les lieux un à la fois et une zone d’attente sera aménagée dans le hall. Tout comme à Rivière-du-Loup, les lecteurs devront rester dans l’espace du comptoir du prêt. La circulation dans les rayons est interdite. «C’est une belle opportunité de reprendre contact avec le livre physique. Les usagers n’auront pas accès aux toilettes du centre culturel et ne pourront pas déroger des zones identifiées», précise la directrice du Service de la culture et des communications à la Ville de Trois-Pistoles, Sara Amélie Bellavance. Les lecteurs devront contacter le personnel de la bibliothèque par téléphone au 418-851-2374 ou courriel à l'adresse [email protected] pour faire leurs prêts.

La prise des commandes et les cueillettes se feront uniquement aux heures d’ouverture du service. Une plage-horaire spéciale, le mardi entre 10 h et 12 h, sera réservée pour favoriser la cueillette par les clients présentant un risque plus élevé pour leur santé ou celle d’un de leur proches. L’amnistie pour les frais de retard se poursuivra jusqu'au 29 juin en raison de la situation exceptionnelle causée par la COVID-19.

«Il faut qu’il y ait le moins de contacts possibles avec les livres dans la bibliothèque, puisqu’ils sont des intrants et des extrants. On veut que la lecture continue malgré tout d’entrer dans les foyers», résume Mme Bellavance. Le prêt numérique par l’intermédiaire du Réseau Biblio est toujours accessible à l'adresse ibistro-bsl.reseaubiblio.ca.

À chaque semaine depuis le mois de mai, la responsable de la bibliothèque de Trois-Pistoles, Karen Dionne, publie ses suggestions de lecture pour les enfants, adolescents et adultes sur le site Web de la Ville. D’autres idées d’animation virtuelle seront mises en place au cours des semaines à venir. Un volet de lecture sera offert aux jeunes qui participeront au camp de jour à Trois-Pistoles, par l’entremise d’une offre de livres jeunesse déposés dans des bacs à l’intention des différents groupes d’enfants.

À Rivière-du-Loup comme à Trois-Pistoles, les documents prêtés auront tous fait l’objet d’une quarantaine d’au minimum 72 heures avant le rendez-vous, selon la recommandation du Réseau Biblio. Les abonnés sont priés de se désinfecter les mains en entrant et de respecter la distanciation de deux mètres avec les autres personnes en suivant le marquage au sol. Les abonnés présentant des symptômes grippaux seront invités à quitter l’édifice sans délai.

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

La bibliothèque du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac devrait ouvrir ses portes au cours des prochaines semaines un jeudi sur deux de 15 h à 18 h avec une commande téléphonique pour prendre un rendez-vous au préalable, et ce, jusqu’en septembre, confirme la responsable de la culture et des communications à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Anacha Rousseau. La date officielle sera connue prochainement.

Le budget de demandes spéciales du Réseau Biblio a été bonifié afin de permettre aux citoyens d’avoir accès à plus de nouveautés. Concernant la bibliothèque Au fil des pages du quartier Notre-Dame-du-Lac, cette dernière est utilisée comme centre de dépistage pour la COVID-19, à l’intérieur du BeauLieu culturel du Témiscouata. Les usagers de cet établissement seront donc invités à se rendre à celle du quartier voisin temporairement.