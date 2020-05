La Résidence des Bâtisseurs reçoit Yoann Guay pour un spectacle unique

Les ainés de la Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup ont eu une belle visite musicale le 7 mai dernier. L'auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux Yoann Guay s’est installé dans le stationnement et a interprété quelques reprises de chansons connues de Joe Dassin (Salut les amoureux), Elvis Presley, Johnny Cash, CCR et Francis Cabrel.

Le petit concert, réalisé avec l’accord de la direction de l’établissement, a duré environ une trentaine de minutes. Les résidents sont sortis sur leur balcon afin de profiter de ce moment musical tout en respectant les consignes de la Santé publique.

Depuis sa publication ce weekend, la vidéo produite par Jean-Philippe Cloutier d’Experia Productions connait déjà un beau succès. «C’est vraiment fou, ça se partage pas mal sur les réseaux sociaux, on est vraiment content. Le but premier était de faire une bonne action pour les personnes âgées, mais ça fait du bien aussi à ceux qui regardent la vidéo et cela se multiplie», explique Yoann Guay. Les deux artistes avaient déjà collaboré ensemble pour le vidéoclip de sa chanson «Magicienne».

La crise sanitaire a mis aussi les activités de Yoann Guay sur pause. Il y avait deux mois qu’il ne s’était pas produit devant un public, avant sa prestation à la Résidence des Bâtisseurs. Yoann Guay travaille présentement sur son premier album, en collaboration avec le Rainbow Submarine de Rivière-du-Loup. Une sortie est prévue au cours des prochains mois.