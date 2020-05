Les jeunes Bas-Laurentiens invités à découvrir À GO, on lit

La démarche COSMOSS se joint au coup d’envoi de l’édition printanière du mouvement À GO, on lit ! et à ses nouveaux ambassadeurs de renom. Engagés auprès de la jeunesse, c’est sans hésitation que Rachid Badouri et Yannick de Martino ont accepté de s’impliquer à titre d’ambassadeurs en cette période de pause nationale. D’autres célébrités et influenceurs s’ajouteront tout au long de la campagne.

C’est par le biais de «stories» et de «posts» sur les réseaux sociaux, mettant en vedette ces personnalités publiques, que les jeunes pourront les suivre dans leur quotidien et découvrir la relation particulière que chacun d’entre eux entretient avec la lecture. Cette initiative permettra de rejoindre des milliers de jeunes et d’adultes tout au long de cet arrêt scolaire et de leur faire découvrir le plaisir de lire.

À GO, on lit ! est une campagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à faire un quiz interactif dans le but de connaitre leur profil de lecteur pour ensuite accéder à des suggestions lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts. Toutes ces suggestions, identifiées par une pastille correspondant à l’un des cinq profils de lecteur (Boho-Romantico, Échevelé, Surnaturel, Mains-moites et Fouineur) amènent les jeunes à découvrir des coups de cœur lecture. À GO on lit! permet de démontrer les bienfaits de la lecture, qu’elle est source de plaisir, d’évasion et de réussite. Cette initiative favorise donc l’engagement des jeunes et souhaite provoquer un changement de comportement positif face à la lecture à partir de leurs intérêts personnels.

Les partenaires COSMOSS Bas-Saint-Laurent ont convenu d’unir leurs forces avec le Réseau québécois pour la réussite éducative pour déployer auprès des jeunes Bas-Laurentiens À Go On Lit ! Cette édition spéciale se déroulera du 1er mai au 15 juillet prochain principalement sur le site Web www.agol.ca