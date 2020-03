COVID-19 : Le Tremplin de Dégelis reporte sa 21e édition

Compte tenu des mesures gouvernementales appliquées à ce jour en lien avec la COVID-19, le conseil d’administration du Tremplin se voit dans l’obligation de reporter sa 21e édition. Elle aura donc lieu du 17 au 23 mai 2021.

La chanteuse Luce Dufault confirme qu’elle poursuivra son rôle de porte-parole et Rolly Assal en sera l’animateur. De plus, l’équipe des formateurs sera sensiblement la même que celle prévue cette année. Les candidats sélectionnés pour participer au concours, à la suite des auditions, sont invités à faire partie de l’édition de 2021. L’annonce publique des participants sera effectuée ultérieurement. Les places des personnes qui s’étaient procuré des forfaits ou des billets pour participer aux demi-finales et à la finale du concours de même qu’au souper gala-bénéfice, sont réservées pour 2021.

Dans les prochains jours, le comité organisateur communiquera avec l’ensemble de ses partenaires pour faire le point sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir. Cette crise a pour effet de fragiliser financièrement l’organisation du Tremplin qui était relativement en bonne santé. C’est toute l’économie régionale, nationale et mondiale qui est ébranlée et l’évènement n’y échappera pas. Le conseil d’administration du Tremplin invite les citoyens à demeurer forts et solidaires en ces temps difficiles. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer au 418-853-3233 ou par courriel à [email protected]