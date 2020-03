L’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal remporte le prix du public de la Coop fédérée

Après avoir conquis l’an dernier le cœur des Québécois avec sa chanson «La ballade au Kamouraska», l’école Monseigneur-Boucher a remporté le concours vidéo «Coopérer, c’est faire ensemble» tenu lors de la Semaine de la relève coopérative avec son projet intergénérationnel «Une sensibilisation qui ira loin…».

De nouveau, cette école primaire de Saint-Pascal s’est attirée les faveurs des internautes. Son document vidéo présentant un spectacle de Noël dans une résidence pour personnes âgées a obtenu, en février dernier, le plus grand nombre de votes raflant pour une deuxième année d’affilée le prix du public La Coop fédérée, catégorie 5 à 12 ans.

C’est avec beaucoup de fierté que l’instigatrice de ce projet, Jacqueline Duval, enseignante en musique, a appris la bonne nouvelle. «Gagner deux années de suite, c’est vraiment incroyable! Nous ne pouvions imaginer meilleur scénario. Les élèves ont vraiment apprécié cette expérience. Ce projet intergénérationnel a pris forme à la suite d’une discussion que j’ai eue avec l’agente d’intégration de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska, Sandra Lévesque-Michaud.» L’activité qui était prévue un samedi après-midi de décembre a dû être annulée à la suite des mauvaises conditions météorologiques. Beaucoup d’élèves ont été déçus puisqu’ils s’étaient bien préparés. Pour l’enseignante en musique, il n’était pas question d’en rester là.

«Nous avons décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Durant la semaine précédant le congé des Fêtes, je me suis rendue avec les élèves à la résidence. Nous avons chanté des classiques de Noël aux personnes âgées. Ce fut un moment fort touchant. Comme le projet était de présenter des chansons avec les gens de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska, nous les avons invités à se joindre à nous lors de notre spectacle du 20 décembre dernier à l’école. Ce fut une très belle réussite. Nous aurons surement d’autres belles occasions de nous réunir pour partager notre passion pour la musique. Ce projet porteur, bien plus, rassembleur, porte bien son nom : il ira surement loin.»

Le concours vidéo «Coopérer, c’est faire ensemble» s’adresse aux personnes de 5 à 35 ans qui veulent réaliser un projet organisé en une suite d’étapes nécessitant des ressources humaines et matérielles pour atteindre un but commun, où les tâches sont partagées équitablement entre les personnes et les valeurs coopératives présentes. Il vise à mettre en lumière les initiatives coopératives jeunesse au Québec.