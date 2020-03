Un franc succès pour le 3e Manoir d’Éros

Le 7 mars dernier avait lieu la troisième édition de l’évènement artistique «Le Manoir d’Éros» au Centre d’art de Kamouraska organisé par l’organisme à but non lucratif Cent Mille Lieux. La soirée a été un véritable succès en faisant salle comble pour un total de 100 billets vendus.

La programmation était composée de trois volets. D’abord, les spectateurs étaient invités à parcourir le centre d’art pour découvrir un total de cinq performances immersives. Divers personnages animaux ambulants animaient le parcours. C’en est suivi un cabaret sous le thème de l’érotisme dont les artistes ont, sans contredit, su conquérir le public. Le cabaret réunissait plusieurs artistes dont les collectifs Cirqu’Éros et Nu.e.s.. Vers 23 h 30, la scène s’est transformée en piste de danse sous les rythmes de RISA, un artiste-dj de la région de Sherbrooke, et ce, jusqu’aux petites heures du matin.

«Nous sommes plus qu’enchantés devant le succès de cette troisième édition. Nous avons pris de gros risques en invitant des collectifs d’artistes venant de l’extérieur et en logeant notre évènement au Centre d’art, mais nous avons su relever le pari. C’est décidément l’une des plus belles réussites de Cent Mille Lieux», rapporte l’un des comédiens co-fondateur de l’OBNL, Loïc Breuzin. Il précise aussi que la réussite de cet évènement est le résultat d’un important travail d’équipe d’artistes bénévoles. Ils étaient plus de trente artistes à s’impliquer activement dans l’organisation de cette troisième édition. «Le Manoir d’Éros, c’est une merveilleuse folie collective», plaisante-t-il.

L’équipe réfléchit déjà à la quatrième édition… En attendant, il est possible de suivre les activités de Cent Mille Lieux s’abonnant sur leur page Facebook ou en se rendant au www.centmillelieux.com.