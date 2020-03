Le BeauLieu Culturel s’associe avec le Réseau Témiscouata

Après plusieurs projets pilotes cet automne, le BeauLieu Culturel et le Réseau Témiscouata reviennent cet hiver avec plusieurs soirées mélangeant réseautage et culture.

Le 19 mars, ce sera l’occasion pour les artistes amateurs et professionnels de la région de se produire devant public dans une ambiance décontractée lors d’une soirée micro-ouvert. Il est encore possible de s’inscrire pour présenter un numéro. Les 26 mars, 23 avril et 18 juin, à l’occasion de l’activité Pub ludique, un animateur proposera une sélection de quelques jeux de tables à essayer en famille ou entre amis. Il est aussi possible d’apporter ses propres jeux.

Un Pub quiz, une compétition entre des équipes sur des questions de culture générale sur un ou des thèmes dévoilés le soir même est prévu le 7 mai. Formez vos équipes de quatre joueurs ou joueuses pour une compétition amicale. Toutes ces activités se déroulent à 19 h 30 au BeauLieu culturel du Témiscouata et sont à contribution volontaire.

Le Réseau Témiscouata est une initiative d’un groupe de jeunes nouveaux résidents, en collaboration avec l’agente de migration de Place aux jeunes en région de la MRC de Témiscouata. Il vise à favoriser le réseautage dans la MRC de Témiscouata par l'organisation d'activités à caractère social, culturel, sportive ou de plein air. Le Réseau se veut un point de référence pour les jeunes de 18 - 35 ans du Témiscouata. C'est une organisation libre et ouverte à quiconque veut s'y impliquer.