Le ROSEQ tient sa 25e Rencontre du printemps à Montmagny

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) fait escale à Montmagny cette année pour sa 25e Rencontre du printemps qui se déroulera du 12 au 14 mars.

Les équipes du ROSEQ et des Arts de la scène de Montmagny sont enthousiastes à l’approche de cet évènement qui rassemble une centaine de professionnels ainsi que des intervenants des arts de la scène en provenance des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. Pour cette 25e édition, il sera proposé aux professionnels présents des formations, des rencontres, des échanges, l’assemblée générale annuelle et des performances d’artistes en visitant la Ville de Montmagny.

Durant cet évènement, le public pourra assister aux trois soirées découvertes où quatre artistes différents chaque soir seront en performance à compter de 20 h 30 dans une formule microspectacle de 20 minutes. Une belle occasion de découvrir de nouveaux visages ou du nouveau matériel en primeur.

Le jeudi 12 mars à la salle Edwin-Bélanger, voyez d’abord Le Trésor, la nouvelle création de Pierre-Paul Savoie qui allie danse, chansons, marionnette et illustrations. Ensuite, place à l’auteure-compositrice-interprète et comédienne Isabelle Cyr, qui saura vous transporter dans son univers poétique et humoristique où se mêlent piano, violoncelle et percussions. Puis, place à la jeune Mélodie Spear, qui navigue entre le rock et le conte au volant de sa guitare. La bête de scène Jonas Tomalty, ses succès et ses nouvelles chansons viendront conclure cette première soirée animée par l’humoriste Arnaud Soly.

Le vendredi 13 mars à la salle Promutuel Assurance, l’auteur-compositeur-interprète Étienne Dufresne ouvrira la soirée pour faire découvrir son rock progressif. L’harmoniciste-chanteur Guy Bélanger vous convie à une performance dans laquelle le blues, le folk et les rythmes funk et rock s’entremêleront. Ensuite, le duo franco électro aux influences 80's fera vibrer le public avec ses sonorités pop intergalactiques. Le duo country Five Roses terminera en force cette deuxième soirée animée par l’humoriste Michelle Desrochers.

Le samedi 14 mars à la salle Promutuel Assurance, Lili-Ann De Francesco ouvrira la soirée avec sa pop électro, puis vient la pop de Bon Enfant pour groover la place. La multi-instrumentiste Lydia Képinski débarquera ensuite avec ses guitares électriques et ses arrangements pop. La Brown Family viendra conclure avec un party bruyant où le rap, le roots-reggae et le dancehall seront roi lors de cette dernière soirée découverte animée par Emmanuel Bilodeau.

Les billets pour assister aux Soirées découvertes sont en vente dès maintenant à la billetterie des Arts de la scène de Montmagny (29, rue St-Jean-Baptiste Est) au 418 241-5799 ou au www.adls.ca, et il sera possible de se procurer des billets à la porte 30 min avant les soirées découvertes.