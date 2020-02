Planifier pour mieux voyager

La passionnée de voyages et de géographie Stéphanie Morneau a lancé en décembre dernier son tout premier livre «Le planificateur de voyages» publié aux éditions Escapade répit bonheur. Après une dizaine d’années passées à travailler dans le domaine du tourisme, elle réalise ainsi son rêve d’écrire un livre.

Cette agente de voyage originaire de Saint-Arsène offre par l’intermédiaire de cet ouvrage une structure de planification de voyage et accompagne les lecteurs lors de toutes les étapes, que ce soit pour la préparation des bagages (peu importe la destination), les incontournables à voir sur chacun des sept continents, des suggestions d’attractions à visiter, la prévision des vols, des repas et de l’hébergement. Des espaces pour écrire les suggestions des bonnes adresses par des amis et des proches sont aussi réservés dans ce livre.

«Je veux rendre la planification d’un voyage une expérience intéressante. Dans la première partie donne des conseils de voyage, des recommandations, des mots-clés dans diverses langues, une liste de pays et de leurs capitales, certains faux pas à éviter, et je liste aussi des applications mobiles utiles en voyage (…) C’est utile tout autant pour organiser des vacances d’été. On a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour s’en servir», ajoute Mme Morneau. Cette dernière veut avant tout amener les amateurs de voyages à penser aux détails et à gagner de l’autonomie. Elle souhaitait également présenter la planification de voyages d’une manière attrayante et simplifiée, accessible à tous.

«Le service à la clientèle m’a toujours intéressée. J’ai déjà été à l’emploi du bureau d’information touristique à Rivière-du-Loup et j’ai aussi travaillé à l’Auberge du Portage. Mes cours préférés au secondaire, c’était la géographie», complète-t-elle.

Stéphanie Morneau possède une technique en tourisme ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires et en géographie de l’Université Laval. Elle travaille présentement comme agente de voyage et dans le secteur du transport nolisé, pour Autobus Fleur de Lys.