Une finale locale colorée pour Secondaire en spectacle à Trois-Pistoles

Depuis quelques semaines déjà, les répétitions battent leur plein et la fébrilité est palpable d’un mur à l’autre de l’école secondaire de Trois-Pistoles. La finale locale de Secondaire en spectacle s’y déroulera le jeudi 6 février à 19 h à l’auditorium de l’établissement.

C’est un spectacle coloré, mais surtout débordant de talents qui attend les spectateurs cette année. Secondaire en spectacle, c’est une chance en or pour les jeunes de prendre part à une expérience d’immersion dans le milieu artistique, mais aussi l’occasion de se familiariser avec les arts de la scène et de développer une nouvelle passion. Cette année, plus d’une vingtaine d’élèves, artistes, animateurs, techniciens et organisateurs présenteront plusieurs numéros musicaux de haut calibre. Les trois numéros lauréats représenteront l’école à la finale régionale qui se tiendra le vendredi 3 avril toujours à l’auditorium de l’école secondaire de Trois-Pistoles.

Les billets de la finale locale sont présentement en vente de 12 h 30 à 13 h dans la grande salle de l’école secondaire et à la porte le soir même de l’évènement.