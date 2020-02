Activités à venir à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles propose trois rencontres fort différentes à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours pour que février défile à grande allure. Il s’agit d’une conférence sur le pays basque et du lien avec la région, une heure du conte spécial Saint-Valentin et une conférence sur l’art thérapie.

La conférence sur le pays basque et le lien avec notre région se déroulera le vendredi 7 février à 19 h. Pourquoi notre MRC porte-t-elle le nom « des Basques »? Qui est ce peuple d’origine française et espagnole et que venait-il faire dans les eaux du Saint-Laurent dès les 15e et 16e siècles? Pour les amateurs d’histoire, mais aussi pour les curieux, Rino Bélanger, membre de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles et féru d’histoire, se fera un plaisir de présenter sa conférence sur le sujet.

Les familles sont invitées à profiter d’une lecture animée par Lise Valcourt lors d’une heure du conte spécial Saint-Valentin le samedi 15 février à 10 h. Le port du pyjama est recommandé pour ceux et celles souhaitant étirer la grasse matinée jusqu’à la bibliothèque. Un livre sera tiré parmi les enfants participants. C’est gratuit et ouvert à tous.

Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours propose une exposition sur la thématique en février ainsi qu’une projection du documentaire «Autrement d’ici» suivie d’une discussion avec le réalisateur Lénine Nankassa Boucal, le vendredi 21 février à 19 h. Ce film nous plonge dans le quotidien de trois rimouskois issus de l’immigration, ayant fait le choix de s’établir à Rimouski. Ce documentaire met en scène Lénine Nankassa Boucal (Sénégal), Shanti Park (Corée) et Moustapha Ndongo (Sénégal).

Une conférence sur l’art-thérapie est prévue le vendredi 28 février à 18 h 30. L’art-thérapie est une discipline des sciences humaines qui étend le champ de la psychothérapie en y englobant l’expression et la réflexion tant picturale que verbale. Aucun talent artistique ni habilités particulières ne sont requis pour pouvoir en bénéficier pleinement. Voilà un bref aperçu de ce que présentera Marie-France Pelletier, art-thérapeute, lors cette conférence.

Pour plus d’information sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, composez le 418-851-2374.