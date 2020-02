L’œil de la tempête présente Fred Fortin à Trois-Pistoles

Le samedi 15 février, L’œil de la tempête présentera l'auteur-compositeur-interprète Fred Fortin à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles à guichets fermés.

Fortin se passe de présentation. Récipiendaire des Félix de l’Auteur-compositeur et du Choix de la critique au gala de l’ADISQ en 2016, Fred Fortin fait suite à près de 100 concerts de la tournée Ultramarr avec un nouveau spectacle en solo. Il offrira des versions minimalistes de chansons provenant de chacun de ses albums. La tournée a beau s'appeler solo, il n'en reste pas moins que Fortin sera accompagné de son complice de toujours, Olivier Langevin. Pour les chanceux qui ont déjà leur billet, le spectacle débutera à 20 h et l’ouverture des portes aura lieu à 19 h 30.

Le spectacle affiche déjà complet. Des billets sont encore disponibles pour d’autres spectacles présentés par L’œil de la tempête, soit Alaclair Ensemble le 14 mars, Maude Audet le 11 avril, et We are Wolves le 23 mai. Il est possible de joindre l’organisme par courriel au [email protected].