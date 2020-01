Un premier roman pour l’auteure louperivoise Geneviève Boucher

L’auteure et Louperivoise d’origine Geneviève Boucher lancera son tout premier roman intitulé « Émeraude » de la série Gemme, aux Éditions Andara le 1er février à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup, dès 13 h. Les lecteurs pourront reconnaitre divers lieux louperivois, dont le parc des Chutes, le parc de la Pointe et l’école secondaire, avec une touche de magie et de surnaturel.

Mme Boucher est technicienne en santé animale pour une clinique de Saint-Eustache et mère de quatre enfants. L’écriture est pour elle avant tout une passion et un passetemps. «Adolescente, j’ai toujours aimé lire et j’ai décidé de commencer à écrire moi aussi. Au début, c’était des poèmes, et j’ai écrit mon premier roman à l’âge de 15 ou 16 ans, mais ce sont seulement mes amis qui l’ont lu», raconte-t-elle. «Gemme, Émeraude» est la première de ses créations qui est éditée. C’est la fille de Geneviève Boucher qui l’a poussée à écriture ce roman, puisqu’elle lui a demandé d’écrire quelque chose qu’elle pourrait lire.

« Émeraude » de la trilogie Gemme raconte l’histoire d’une jeune fille, Caroline Éthier de Montréal, qui déménage avec son père à Rivière-du-Loup après le décès de sa mère, mais elle réalise que sa mère ne lui avait pas tout dit sur cette ville.

« Quand j’écris, il faut que l’histoire se passe dans ma tête et c’est plus facile pour moi de visualiser des lieux où je suis déjà allée, c’est pourquoi ça se déroule à Rivière-du-Loup », résume l’auteure. Ce roman est destiné à un lectorat de 13 ans et plus. « Émeraude » est le premier de cette série et la sortie du prochain tome est prévue pour cet été. Geneviève Boucher a travaillé pendant trois ans sur l’écriture de cette trilogie avant de voir son premier roman choisi par les Éditions Andara.

Le roman est disponible en librairie depuis le 22 janvier. Les personnes intéressées pourront rencontrer l’auteure lors du lancement officiel à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup le 1er février prochain.