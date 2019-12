Le film «Antigone» écarté de la course aux Oscars

Le long métrage de la cinéaste originaire de Rivière-du-Loup Sophie Deraspe, intitulé «Antigone», représentait le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international. Il n’a cependant pas fait partie de l’annonce des 10 titres sélectionnés pour la mise en nomination officielle, le 16 décembre.

Malgré tout, «Antigone» a été sélectionné dans le top 10 annuel des meilleurs films canadiens de l’année, selon les dirigeants du Festival international du film de Toronto (TIFF). Cette liste comprend aussi «Matthias et Maxime» de Xavier Dolan et le film «Il pleuvait des oiseaux» de Louise Archambault. Le long métrage, présenté en première mondiale au TIFF, a obtenu le prix du meilleur film canadien de fiction.

Le film de Sophie Desraspe a d’ailleurs remporté quatre prix Borsos au festival de Whistler dont meilleur film, meilleur scénario et meilleure réalisation, de même que meilleure interprétation pour l’actrice principale, Nahéma Ricci.

«Antigone» poursuivra son aventure dans les festivals internationaux de films. Il est aussi en compétition officielle au 14e Festival de Rome. Le film a déjà été vendu en Italie, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Israël, au Mexique et en Corée du Sud.

L'oeuvre est écrite et réalisée par Sophie Deraspe, qui en a aussi assuré la direction photographique. Ce film raconte l'histoire d'Antigone, une jeune immigrante arrivée au Québec après une tragédie familiale survenue dans son pays d'origine. Elle essaie d'aider son frère à s'évader de prison, quitte à mettre en danger son propre futur afin de sauver sa famille. La jeune femme au parcours prometteur s'oppose aux lois des hommes et demeure fidèle à son propre sens de la justice et de la solidarité. Il s’agit d’une adaptation de la tragédie grecque de Sophocle à la réalité de l’immigration montréalaise actuelle.