Spectacle-bénéfice Desjardins : 50 000 $ pour la cause des soins palliatifs au KRTB

Le dimanche 1er décembre, les planches de la salle de spectacle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup ont vibré à l’unisson alors que plus de 170 participants provenant de tout le KRTB ont uni talents, efforts et créativité dans le but d’offrir deux spectacles au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Le spectacle «Le Grand Retour», produit et réalisé par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a permis d’offrir des prestations musicales, de la danse et des numéros d’humour aux spectateurs. Serge Ferrand, directeur général de la Caisse, avoue sa fierté devant cette grande réalisation collective. «Depuis mon arrivée, on me parlait souvent des cinq spectacles réalisés par la Caisse de 2002 à 2006 et de l’apport de ceux-ci pour les organismes du milieu. Aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un grand retour, alors que l’énergie et la volonté de tous auront permis de générer 50 000 $ pour la Fondation»

Cette solidarité collective se décline tant sous la forme d’une participation sur scène qu’à l’arrière-scène, puisqu’une équipe d’une trentaine de bénévoles assurait l’accompagnement de tous ces artistes.

La coordination de cette 6e édition a été assurée par Yvette Dumont, directrice Développement de marché à la Caisse de Rivière-du-Loup. Un tel évènement lui a demandé plusieurs mois de préparation et des centaines de contacts afin de dénicher des talents et des numéros variés à travers tout le territoire du KRTB. Pour en assurer la direction artistique, elle a pu compter sur la collaboration de Pierre Ouellet et sur l’étroite collaboration d’un comité pour l’accompagner dans la logistique de l’évènement. Mme Dumont a aussi souligné le dévouement de tous ceux qui se sont joints à l’aventure : les 30 bénévoles d’arrière-scène, les 40 partenaires du milieu, et les 170 participants.

Prenant la parole en fin de spectacle, Renée Giard, présidente de la Fondation, souhaitait rappeler l’appui de longue date de Desjardins, soulignant d’autre part le plus récent engagement de 250 000 $ émanant du Fonds des régions pour le projet de Centre de jour de la Maison Desjardins. La totalité des profits du spectacle sera remise à la Fondation pour le projet de Centre de jour en soins palliatifs. Dès l’an prochain, la construction de ce centre, le 4e au Québec permettra aux personnes en fin de vie de rester à domicile plus longtemps, tout en bénéficiant de services spécialisés en soins palliatifs.