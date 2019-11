Activités à venir à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles propose trois rencontres fort différentes à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles, question de dynamiser les soirées froides de novembre.

Dans le cadre de la 17e Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le film «Bagages» sera présenté le 21 novembre à 19h. Il donne la parole et la scène à des adolescents de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, nouvellement arrivés à Montréal. On découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art dramatique, des mises en scène théâtrales et des entrevues où ils se révèlent. Cette activité est une initiative de la MRC des Basques, dans le cadre de ses actions en sensibilisation en immigration et d’attractivité, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles.

La conférence «Percer les mystères du comportement animal» sera présentée le 22 novembre à 18h30. Comprendre comment les animaux choisissent leurs partenaires, s’orientent, communiquent, se nourrissent et se protègent des prédateurs, voilà autant de sujets fascinants auxquels s’intéresse la recherche en écologie comportementale. Charline Couchoux, chercheure postdoctorale en écologie comportementale et conférencière pour l’occasion, invite les participants à découvrir les réponses à ces questions en partageant ses expériences de recherche sur différentes espèces d’oiseaux et de mammifères.

Une conférence sur la consommation de drogue et le travail de rue, aura lieu le 28 novembre à 18h30 avec Stéphane Picard, intervenant à La Montée, un organisme communautaire qui aide et soutient depuis plus de 20 ans les personnes vivant un problème de dépendance (alcool, drogues, médicaments, jeu pathologique). Pour cette présentation, il sera accompagné par Vickie Bélanger, travailleuse de rue pour la MRC des Basques, qui expliquera pour sa part en quoi consiste son métier.

Pour information sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, composez le 418 851-2374.