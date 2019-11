Conférence sur les droits et obligations en photographie au Québec

À l'invitation du Club photo Kamloup, Francis Vachon, photojournaliste et conférencier, présentera le 20 novembre une conférence portant sur les droits et obligations lors de la prise de vue et de la diffusion de photographies au Québec. Cet évènement se tiendra au Cégep de Rivière-du-Loup à compter de 19 h au local C-145.

Il nous arrive tous, un jour ou l'autre, de nous poser ces questions: puis-je prendre des photos peu importe le moment, le lieu, le sujet ou la personne? Des gestes aussi banals que l'utilisation d'un appareil photo ou que la publication d'une image peuvent-ils avoir des conséquences légales néfastes pour leur auteur?

Les droits et obligations en photographie concernent à la fois les photographes, graphistes ou bien encore les utilisateurs d'images produites par des tiers. La conférence est gratuite pour les membres du club.