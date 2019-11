Un marathon créatif de cinq jours bat son plein au Cégep de Rivière-du-Loup

Du 4 au 8 novembre, près de 200 étudiants et membres du personnel en Arts visuels, Design d’intérieur et Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup sont mobilisés lors de la 4e édition de la Semaine des arts et du design.

Jusqu’à vendredi, le Département des arts vit un véritable sprint créatif et devient un atelier géant de création et de fabrication artistiques afin de présenter une «boutique éphémère», nouveau concept de point de vente temporaire.

Ponctuée d’ateliers, de démonstrations et de conférences de personnalités et diplômés des programmes d’art du Cégep, cette semaine réunit plusieurs équipes multidisciplinaires. Celles-ci devront produire divers objets qui seront mis en vente lors d’une exposition qui aura lieu le vendredi 8 novembre, entre 12 h et 16 h, à la Salle Gaétan-Blanchet du Cégep.

Parmi les conférenciers, notons la présence de Valérie Bouchard, entrepreneure et diplômée en Graphisme. Son entreprise, Minimo motivation ludique, propose une gamme d’outils colorés et amusants pour faciliter la vie familiale en stimulant l’autonomie des enfants.

Catherine D’Amours, également diplômée en Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup, participe à l’évènement à titre de conférencière. Artiste multidisciplinaire, designer graphique et directrice artistique, elle a vu son travail plusieurs fois primé, tant au Québec qu’à l’international. Elle est fondatrice de Nouvelle Administration, un studio de design graphique indépendant spécialisé en édition, en stratégie, en création d’identité de marque et en design de campagnes multiplateformes.

Il est possible de suivre l’activité de l’évènement sur Instagram (instagram.com/semainead) ou sur la page Facebook (www.facebook.com/semainead).