Contes d’un soir à Trois-Pistoles

Contes d’un soir, un nouvel évènement des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, organisé en collaboration avec l’Organisation internationale de la francophonie, se tiendra le 8 novembre à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles pour la toute première fois.

Alors qu’un spectacle rassemblant des conteurs des quatre coins de la francophonie se tiendra à Abidjan en Côte d’Ivoire, des spectateurs de partout dans le monde pourront aussi en profiter puisqu’il sera diffusé en direct sur Facebook. Au Bas-Saint-Laurent, il sera possible de le voir en projection au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’à Trois-Pistoles, le 8 novembre à 15h.

Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles offrent également une formation professionnelle avec le conteur Michel Faubert «Du texte à la scène: scénariser son spectacle littéraire» à la Forge à Bérubé durant la journée du 8 novembre. Des groupes des trois écoles primaires de Trois-Pistoles assisteront à l’atelier «Allume ton imaginaire» animé par l’autrice Nadine Descheneaux.

En soirée, l’organisation a préparé un programme triple pour cette grande journée du conte. D’abord, la conteuse bas-laurentienne Danielle Brabant présentera son spectacle «Attention» à 19h. Il sera suivi d’un intermède de contes slamés, où conteurs et poètes se rencontrent à 20h. Au menu: Marilie Bilodeau, Julie Martin et Marcel Méthot, qui assurera aussi l’animation de la soirée. Dès 21h, Le public aura ensuite droit au spectacle «La fille aux mains coupées et autres contes de traverse» du conteur Michel Faubert, récipiendaire du prix Jocelyn Bérubé en 2009. Vers 22h, la soirée se terminera avec un second groupe d’artistes du slam et du conte regroupant la championne de la coupe du monde de slam 2016 Amélie Prévost et Véronique Bachand, Élise Argouarch et Paul Bradley, un band de poètes dont l’histoire commence sur le bord de fleuve, pendant une certaine édition du Rendez-vous des grandes gueules 2019. Les billets sont en vente au compagnonspatrimoine.com ou à la porte le soir même, en argent comptant.