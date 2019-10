Lancement de l’exposition «Robert Roussil, la liberté de l’imagination» au Musée du Bas-Saint-Laurent

La nouvelle exposition du Musée du Bas-Saint-Laurent a été dévoilée le 17 octobre. Intitulée «Robert Roussil, la liberté de l’imagination», elle retrace le parcours artistique de l’artiste montréalais Robert Roussil, reconnu à travers le monde pour ses œuvres monumentales et son iconographie unique, qui témoignent de la liberté de son discours créatif.

Le vernissage s’est déroulé en présence des dix artistes professionnels de la région qui ont collaboré à la création d’œuvres accompagnatrices en musique et en poésie. Les poètes Stéphanie Pelletier, Lysane Picker-Paquin, Annie Landreville et Jean-Philippe Chabot ainsi que les musiciens Tom Jacques, Olivier Martin, Baomoon (Bass Baobarbe et Mathieu Stellaire) et les Monocytes (Brigitte Lacasse et Olivier D’Amours) ont pu échanger avec le public sur leur processus de création inspiré des œuvres de l’exposition.

Découpée en quatre thématiques, l’exposition est donc une expérience immersive et multidisciplinaire. Des postes d’écoute positionnés devant les œuvres ayant inspiré la création de la musique permettent de les apprécier dans toute leur amplitude. Les poèmes peuvent quant à eux être lus en parallèle de la visite de chaque thématique. Le public est donc appelé à découvrir l’œuvre de Robert Roussil de manière plus sensible que didactique.

L’exposition est présentée dans la salle Premier Tech du Musée du Bas-Saint-Laurent jusqu’au 19 janvier prochain. Ce projet reçoit le support de La Fabrique culturelle/Télé-Québec et a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.