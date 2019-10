Claude Girard, organiste-titulaire à Saint-Patrice, donnera un concert d’orgue le dimanche 27 octobre à 14h à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup.

Au programme, le public pourra entendre notamment deux concertos pour orgue de Vivaldi et Bach, des compositions de Scarlatti, Fauré et Satie, ainsi que des extraits du ballet Casse-noisette de Tchaikovski et de l’opéra Carmen de Bizet. L’entrée est libre et le concert est ouvert à tous.