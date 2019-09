Nouveautés et portes ouvertes à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

L’automne est synonyme de nouveautés et d’animation à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles. Réaménagement du coin jeunesse avec du nouveau mobilier, un nouvel horaire et des animations pour tous les gouts sont au programme.

À compter du 30 septembre, les usagers profiteront de plus d’heures d’ouverture pour bénéficier des services offerts à la bibliothèque, l’horaire ayant été revu pour répondre au besoin de la population. Il demeura le même tout au long de l’année, même en période estivale. La bibliothèque sera ouverte les mardis et mercredis de 13h à 17h, les jeudis de 13h à 17h, puis de 18h30 à 20h30, les vendredis de 12h30 à 17h, puis de 18h30 à 20h30, et les samedis de 9h à 12h.

La Ville de Trois-Pistoles informe la population que le service de prêts de la bibliothèque sera exceptionnellement fermé du 23 au 27 septembre. Cette fermeture temporaire permettra à l’équipe en place de réaménager le coin jeunesse dont l’inauguration aura lieu le samedi 28 septembre, dans le cadre de l’évènement portes ouvertes. Cette activité se déroulera de 9h à 11h30. Une halte-garderie sera aussi proposée afin de permettre aux parents de profiter des autres animations offertes, telles que les visites guidées proposées par les bénévoles.

Sur place, il sera possible de découvrir les activités du club de lecture, les séances de tricot-jasette et d’en apprendre plus sur l'astronomie avec Jean-Luc Landry, les timbres de dinosaures avec Jean-Luc Beaulieu, les essences de bois et le bois tourné avec Alain Aubut. Ce sera aussi l’occasion de tester les casques de réalité virtuelle proposant des capsules sur différentes thématiques.

Pour obtenir de l’information sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, il suffit de composer le 418 851-2374.