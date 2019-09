Place à la parole des femmes pour le 23e Rendez-vous des Grandes Gueules

Pour sa 23e présentation, le Rendez-vous des Grandes Gueules (RVGG) dont le cœur est situé à Trois-Pistoles, a frappé un grand coup en mettant en valeur la parole des femmes. Environ 80 % de l’espace scénique leur sera consacré pendant toute la durée du festival de contes et de récits de la francophonie, du 5 au 13 octobre.

«Depuis l’an dernier, nous avons commencé une démarche où l’on met en valeur une parole qui nous semble trop discrète sur la place publique. Les femmes nous apparaissaient une parole importante puisqu’elles sont très présentes dans le milieu du conte, mais encore sous-représentées sur les grandes scènes. Souvent, elles peinent à vivre de cet art et doivent multiplier les spécialités et les petits bouleaux pour pouvoir en vivre», explique la directrice générale du RVGG, Gabrielle Ayotte Garneau.

Un spectacle unique mettant en valeur les conteuses de la région, soit le Collectif Bas-Saint-Laurent sera présenté le mercredi 9 octobre à 20h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. «Aller chercher des conteuses, ça n’a pas été compliqué parce qu’on a énormément de talent que ce soit au Québec ou à l’international. Cette année, on a décidé de décrocher de la parité et de se lâcher ‘’lousse’’ du côté des femmes. Dans la région, on est très chanceux puisqu’on peut faire une soirée de conteuses du Bas-Saint-Laurent». Elle mettra d’ailleurs en vedette Stéphanie Pelletier, Elise Argouac’h, Odile Gallant, Christine Pelletier, Marilie Bilodeau, Danielle Brabant et Maude Leduc Préfontaine. L’idée était de donner de grandes scènes à la parole féminine du conte, et d’y braquer les projecteurs.

Avec les années qui passent, le RVGG s’est inscrit comme un évènement culturel incontournable de l’automne dans les Basques, et même au-delà. «C’est un élément très important de notre patrimoine culturel, le Rendez-vous des Grandes Gueules. Quand il y a une longévité comme celle-là, c’est parce qu’il y a quelque chose en-dessous qui intéresse les gens», souligne le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

PROGRAMMATION

Le vendredi 11 octobre à 20h à la Forge à Bérubé sera présentée la soirée Femmes de paroles avec sept conteuses : Yolaine, Véronique Bouchard, Catherine Perlioz, Aïni Iften, Kathia Rock, Renée Robitaille et Nadine Walsh. Les traditionnelles grandes soirées du conte seront de retour à Trois-Pistoles le jeudi 10 octobre avec le Cabaret Poésie All Star – Sur la route. La Grande Veillée du conte reviendra également le samedi 12 octobre, suivie le dimanche 13 octobre par le Concours national de la plus grande menterie. Le festival se terminera avec une prestation de Nadine Walsh avec son spectacle «Arcanes».

Beaucoup d’autres évènements mettront l’art du conte à l’honneur, du 5 au 13 octobre à Trois-Pistoles, mais également dans les municipalités environnantes, grâce au volet «Le Rendez-vous s’épivarde». Treize spectacles seront proposés dans 11 municipalités du Bas-Saint-Laurent, soit Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien, Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Clément, Saint-Médard, Saint-Valérien, Rimouski, Mont-Joli et Saint-Léandre.

«Trois-Pistoles est une grande scène du conte, au niveau du Québec, mais aussi au Canada, c’est une scène qui est reconnue à travers le pays. On reçoit des dossiers de conteurs du Canada, de France, de la Belgique, à l’international, de l’Afrique. Un passage au festival de Trois-Pistoles est comme une marque de reconnaissance professionnelle pour les conteurs du monde entier», souligne Maurice Vaney, fondateur et directeur artistique du RVGG.

La randonnée contée sera de retour cette année à Saint-Mathieu-de-Rioux, et le public aura également droit à quatre spectacles solos à la Forge à Bérubé par Renée Robitaille (12 octobre à 14h), Catherine Perlioz (12 octobre à 15h30), Olivier de Robert (13 octobre à 14h) et Aïni Iften (13 octobre à 15h30).

Les billets pour tous les spectacles se déroulant à la Forge à Bérubé sont disponibles en ligne sur le site web compagnonspatrimoine.com, au dépanneur Guérette de Trois-Pistoles et à la Librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup. Ceux du volet «le Rendez-vous s’épivarde» seront disponibles seulement à la porte le soir des spectacles. Pour obtenir tous les détails de la programmation, rendez-vous au compagnonspatrimoine.com.