Exposition du Cercle de Fermières Trois-Pistoles

Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles convie toute la population à une activité porte ouverte de son local le 28 septembre de 13 h à 17 h afin de découvrir les nouveaux équipements, dont deux métiers à tisser, acquis grâce à la subvention obtenue dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les ainés (PNHA) du gouvernement du Canada.

L’évènement sera l’occasion d’exposer les travaux en arts textiles réalisés au cours de la dernière année. Les visiteurs pourront aussi acheter certaines créations des membres du Cercle de Fermières et voir les tisserandes au travail sur les métiers à tisser.

Situé dans la salle Vézina, au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, le local du Cercle de Fermières Trois-Pistoles met à la disposition de ses membres plusieurs métiers à tisser, des machines à coudre et surjeteuse. Pour obtenir plus d’informations sur les activités de l’organisation, ou encore pour joindre leur rang, il est possible de suivre leur page Facebook : Cercle de Fermières de Trois-Pistoles. On peut les contacter par courriel au [email protected] ou en joignant Régine Ouellet au 418-851-4732.

La mission de ce mouvement est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.