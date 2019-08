Dernier piquenique musical de la saison à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles, présentera son dernier spectacle de la saison, le samedi 17 aout, dès midi avec le trio Jacques Poitras, composé d’Olivier Martin, Guillaume Pigeon et évidemment Jacques Poitras.

Jacques, Guillaume et Olivier se sont rencontrés en enseignant à l'École de musique Alain-Caron. Pour ce spectacle, Guillaume Pigeon sera remplacé par Bruno Toussaint. Ce trio de jazz interprètera des standards de jazz bien connus du public. Jacques Poitras, natif de Mont-Joli, s'est produit un peu partout aux États-Unis, au Canada et en Europe avec différents ensembles durant sa carrière. Il est actuellement professeur de percussions et de batterie à l'École de musique Alain-Caron.

Bruno a joué de la basse dans un groupe de 13 à 19 ans, avant d'entreprendre une carrière dans le domaine de la radio. Olivier Martin est auteur-compositeur en plus de travailler sur scène et en studio avec différents artistes de la région. Il compose pour la télévision, le cinéma, le théâtre et enseigne la guitare à l'École de musique Alain-Caron à Rivière-du-loup.

Ce spectacle est gratuit. Le public est invité à apporter son piquenique, une chaise et une ouverture. En cas de pluie, le spectacle sera remis au dimanche. La Boucherie Centre-ville sera sur place si vous n’avez pas de lunch.