Choses Sauvages et Van Carton en spectacle à la Bouffée d'Air du KRTB

La Bouffée d’Air du KRTB accueillera ce vendredi le spectacle des groupes Choses Sauvages et de Van Carton organisé par le collectif Rainbow Submarine. La grange qui servait de lieu de rassemblement à l’organisme communautaire sera utilisée comme salle de spectacle, au 9, rue du Domaine à Rivière-du-Loup.

«On utilisait la grange pour des épluchettes avec parfois des prestations de chansonnier, mais c’est la première fois qu’un évènement de cette envergure y est présenté. C’est un match parfait avec le Rainbow Submarine, qui a une vision communautaire et alternative aussi», explique Sylvain Poirier de la Bouffée d’Air.

Différentes discussions avaient déjà eu lieu entre les deux partenaires, qui voyaient le potentiel de cet emplacement, situé près du centre-ville de Rivière-du-Loup. «C’est un échange de partenariats et de réseaux. On veut travailler avec les organismes de Rivière-du-Loup, et nous avons les moyens de les aider dans leurs actions», explique Maxime Varenne du Rainbow Submarine.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation «Rainbow dans l’espace», lancée en avril dernier. Les mélomanes ont déjà pu assister aux prestations de Lydia Képinski, zouz et Milanku, Laurence-Anne et Dany Placard.

À PROPOS DES ARTISTES

Le groupe Choses Sauvages a lancé son premier album long jeu aux influences de rhythm and blues, et aux rythmes dansants à l’automne 2018, après deux EP lancés en 2013, puis en 2015. Van Carton est un nom utilisé par Guillaume Monette, connu comme auteur-compositeur et membre du groupe 3 gars su’l sofa. Son premier EP, «La Saison», offre de la musique lente et planante aux progressions rythmiques qui rappellent les mantras.

Les billets sont disponibles au lepointdevente.com, ou encore à la porte le soir même. Une partie des profits sera remise à la Bouffée d'Air du KRTB.