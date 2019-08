Un spectacle gratuit de Kourage et Les Louanges à Trois-Pistoles

Le dimanche 11 aout prochain, L’œil de la tempête présente Kourage et Les Louanges sur le bord du fleuve à Trois-Pistoles. Le spectacle est gratuit grâce à la contribution de la Ville de Trois-Pistoles qui soutient les initiatives culturelles locales.

Kourage, un artiste bien connu dans le paysage bas-laurentien, présente son spectacle en groupe complet, après une année marquée par un triomphe au Tremplin, ainsi qu’un passage à Belle et Bum et à La Voix.

Les Louanges, après un album qui s’est hissé au sommet des palmarès, qui a charmé la critique et remporté de nombreux prix, remplit les salles partout où il passe. Il s’arrête à Trois-Pistoles pour livrer un spectacle dont les spectateurs vont se souvenir longtemps.

L’évènement se déroule en après-midi, en formule piquenique et barbecue sympathique et familiale. Le spectacle a lieu sur l'ancien site d'ÉchoFête, au coin des rues Du Parc et Jean-Rioux à Trois-Pistoles. En cas de mauvais temps, le spectacle sera déplacé à La Forge à Bérubé.