«En attendant le bateau» à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Il y aura du théâtre cet été à la Cour de circuit de L’Isle-Verte du 2 au 4 aout, puis du 9 au 11 aout. La comédie satirique «En attendant le bateau» de Maurice Dumas sera présentée.

Nous sommes en juillet 2016. Des voyageurs réunis dans un bar au bout d’un quai sur les rives du Saint-Laurent attendent l’arrivée du bateau de croisière qu’une tempête retient, pour l’instant, au port de Montréal. Au fil des heures, l’alcool aidant, les langues se délient et des solitudes rassemblées par hasard refont le monde, le retournant sous toutes ses coutures avec humour et désinvolture.

Tabous, préjugés, modes, actualité politique, mondialisation, réseaux sociaux, tout y passe, rien ni personne n’est épargné. Six comédiens de L’Isle-Verte et de Rivière-du-Loup se partagent la distribution. Il s’agit de Stéphane Bernardon, André Gamache, Julie Levesque, Jocelyne Michaud, Pascale St-Amand et Anne-Marie Soucy. Les billets sont en vente sur le site web lepointdevente.com et au 418-898-2052.

Maurice Dumas est né à Saint-Éloi, a terminé ses études classiques au Petit Séminaire de Rimouski et a été professeur de littérature au Cégep de Rivière-du-Loup pendant 34 ans. Il écrit des pièces de théâtre qui sont jouées à la Cour de circuit de L’Isle-Verte depuis 2006. Récemment, il publiait un manifeste pour la souveraineté des peuples intitulé : STOP ! Temps d’arrêt demandé.