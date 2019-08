Journée champêtre et «baz’art» à Trois-Pistoles

Le 10 aout de 10h à 16h à la Maison du notaire de Trois-Pistoles, située au 168, rue Notre-Dame Est, se déroulera une activité permettant de découvrir les créations de plusieurs artisans de la région.

Il est aussi possible d’apporter son abri personnel et de louer une table au cout de 25$ pour faire la vente de divers objets. Des hotdogs seront disponibles pour le diner. La journée sera suivie d’un souper bénéfice pizza-ghetti à l’Abri Doré à partir de 18h. Le cout du souper est de 20$ pour les adultes et de 10$ pour les enfants de 10 ans et moins. Les personnes intéressées sont invitées à réserver leurs places le plut tôt possible au 418-851-1656.