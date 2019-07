Cacouna en concerts pour une quatrième saison

Après trois précédentes saisons qui ont connu un franc succès auprès du public, la série Cacouna en concerts récidive pour une quatrième année avec une programmation haute en couleurs.

Les concerts se dérouleront les 21 et 28 juillet ainsi que le 4 aout à l’Église anglicane St. James the Apostle de Cacouna et débuteront à 15h. L’évènement gardera encore cette année sa mission première, soit d’offrir des concerts de musique classique de qualité gratuitement afin de permettre à tous d’y avoir accès. Une contribution volontaire est suggérée à la fin des concerts.

Trois formations professionnelles actives sur la scène culturelle québécoise feront résonner l’église anglicane pour cette quatrième saison. Seront présents L’Ensemble Ex Aequo le 21 juillet, l’Ensemble Blù Bambù le 28 juillet et le Trio Les Eskers le 4 aout, dont fait partie l’ancien coordonnateur de Cacouna en concerts, Frédéric St-Pierre. Soulignons également le partenariat musical avec le Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas Saint-Laurent qui permettra cette année à trois jeunes musiciens de la relève de se faire valoir au tout début des trois concerts de la saison. Tous les détails de la programmation se retrouvent sur la page Facebook de Cacouna en concerts.