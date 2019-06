1 093 845 $ investi dans l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata, les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli et Rimouski ainsi que le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé le jeudi 13 juin la signature d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région du Bas-Saint-Laurent 2019-2022.

Selon les termes de l’entente, un montant total de 1 093 845 $ a été investi par le Conseil des arts et des lettres du Québec, les villes et les MRC partenaires. Ce montant, réparti sur 3 ans (2019-2022) permettra la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial avec la région du Bas-Saint-Laurent, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

«Pour les huit MRC du Bas-Saint-Laurent ainsi que les quatre villes centres qui sont signataires de l’entente, c’est une opportunité incroyable d’appuyer le développement et le rayonnement du milieu culturel bas-laurentien », souligne le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé. « Cette entente vient consolider la volonté de soutenir les artistes et les organismes culturels de nos régions, qui sont au cœur de la vitalité de nos communautés», précise M. Lagacé.

«Je me réjouis du renouvellement de l’entente territoriale du Bas-Saint-Laurent, qui a permis à tant de projets d’enrichir la vie culturelle de cette magnifique région. Son bilan extrêmement positif ainsi que l’enthousiasme et le dynamisme de nos partenaires nous encouragent à poursuivre les investissements qui permettront d’accorder un financement aux artistes, aux écrivains et aux organismes afin qu’ils réalisent des projets en lien avec la communauté bas-laurentienne», souligne André Racette, Directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil.

PROGRAMME DE PARTENARIAT

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Un appel à projets sera lancé en juillet 2019 pour les artistes et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Les projets devront être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec avant le 3 octobre 2019.